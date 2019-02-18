У Євросоюзі заявили про підготовку відповіді на дії РФ у Чорному морі

У Брюсселі відбулася зустріч "друзів України"

На встрече "друзей Украины" в Брюсселе заявили о необходимости Евросоюза подготовить ответ на действия Российской Федерации в Черном море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замглавы МИД Украины Алексея Макеева.

По его словам, на сегодняшней встрече прозвучали тезисы о том, что Украина сегодня является совершенно другой страной, чем пять лет назад. Кроме того, представители Евросоюза подчеркнули необходимость комплексного ответа на "разрушительные действия" России в Черном море, а также возобновления свободы судоходства в Керченском проливе.

Также сообщается, что министр иностранных дел Павел Климкин проинформировал европейских коллег о прогрессе Украины во внедрении реформ, российской агрессии, а также отметил необходимость освобождения захваченных моряков и политзаключенных.

Фото: встреча "друзей Украины" в Брюсселе (twitter.com/KaterynaZelenko)

Напомним, ранее Литва призвала Европейский союз ужесточить санкции против России.

До этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал страны ЕС противодействовать России. Также он отметил, что такая же как и в Керченском проливе ситуация может произойти и в Балтийском регионе, если Москва решит защитить свой проект "Северный поток-2".