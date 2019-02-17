Клімкін закликав країни ЄС протидіяти Росії

Фото: Павло Клімкін (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Завтра, 18 лютого, Клімкін візьме учать в засіданні "Друзі України в ЄС + Україна"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни Євросоюзу протидіяти агресії Російської Федерації (РФ) щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави українського МЗС.

За словами Клімкіна, вчинивши агресію проти кораблів ВМС України у Керченській протоці, РФ вкотре продемонструвала, що готова до будь-яких методів для відстоювання власних інтересів.

Також, очільник українського зовнішньополітичного відомства додав, що така ж ситуація може відбутися і у Балтійському регіоні, якщо Москва вирішить захистити свій проект "Північний потік-2".

"Тому відповідь Європи має бути жорстка: санкції, протидія "Північному потоку-2" та звільнення українських військовополонених моряків. І в той же час "м’яка" - допомога українському півдню та Донбасу, який страждає від російської агресії. Але однаково відчутна для РФ", - наголосив Клімкін.

Крім того, глава МЗС сподівається, що візити міністрів країн Європейського союзу до Маріуполя дали зрозуміти "наскільки маніакально РФ намагається знекровити Приазов‘я".

Нагадаємо, у понеділок, 18 лютого, міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участь у засіданні "Друзі України в ЄС + Україна" в Брюсселі, в якому візьмуть участь очільники МЗС країн Євросоюзу.