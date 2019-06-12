У Євросоюзі ввели перші в світі правила користування дронами

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) підготувало набір правил користування дронами і Європейський союз став першим регіоном у світі, у якому прописані такі правила. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на DW.

Такий крок, зокрема, дозволить запобігти подіям в аеропортах Гатвік і Хітроу, коли роботу аеровокзалів було призупинено через те, що дрони залетіли на їх території. У тих випадках частину рейсів довелося призупинити.

"Загальні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі", - заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Зокрема, починаючи з червня 2020 року оператори безпілотників зобов'язані зареєструватися в країні ЄС та зареєструвати кожен безпілотник. У правилах вказується, що таким чином також створюється безпечна, захищена та стабільна діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування.

Нагадаємо, у лютому 2019 у Великій Британії вирішили розширити до 5 км безполітну зону для дронів навколо аеропортів. Нові обмеження набули чинності 13 березня і поширюються на дрони і модельні літаки.