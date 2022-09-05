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У Євросоюзі закликали Туреччину до деескалації конфлікту з Грецією

Фото: Петер Стано, речник глави зовнішньополітичного відомства ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Туреччині необхідно утриматися від ескалації конфлікту з сусідньою Грецією. Всі розбіжності між країнами повинні бути вирішені мирним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера глави зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Петера Стано.

"Постійні ворожі висловлювання політичного керівництва Туреччини на адресу Греції викликають серйозну стурбованість і повністю суперечать настільки необхідним зусиллям з деескалації в Східному Середземномор'ї", - підкреслив Стано.

За його словами, погрози і агресивна риторика на адресу Греції повинні бути припинені.

При цьому Стано додав, що зараз ЄС очікує від Туреччини дій, які призведуть до зниження напруженості в регіоні.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Грецію в провокаціях турецьких військових і пригрозив серйозними наслідками.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, Греція своїми "провокаційними діями" кидає виклик НАТО.

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