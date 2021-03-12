В Євросоюзі мають намір домогтися "колективного імунітету" від COVID-19 до кінця літа
Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що "колективний імунітет" від коронавіруса в країнах Євросоюзу може бути досягнутий до кінця літа. Таку заяву він зробив незважаючи на скорочення поставок вакцини від компанії AstraZeneca.
"Я переконаний, що ми зможемо досягти "колективного імунітету" до кінця літа", - сказав Бретон, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що компанія AstraZeneca повідомила Єврокомісію про скорочення поставок вакцин у країни ЄС у березні на 25%.
Він також додав, що у четвер ЄС дозволив використання вакцини компанії Johnson & Johnson, що дозволить збільшити вакцинацію європейського населення.
"Для нас хороша новина, що портфель вакцин для ЄС продовжує розширюватися, в четвер до них додалася четверта вакцина... Без сумніву, ми просуваємося вперед, є цілий ряд заводів, які працюють добре або дуже добре", - заявив єврокомісар.
У свою чергу, офіційний представник ЄК Ерік Мамер зазначив, що Єврокомісія "продовжує розраховувати завершити вакцинацію 70% дорослого населення ЄС до кінця вересня".
Нагадаємо, вакцину від коронавіруса AstraZeneca американського виробництва найближчим часом не будуть поставляти в Європейський Союз.
Також РБК-Україна писало, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) погодило четверту за рахунком вакцину від COVID. Це препарат американської компанії Johnson & Johnson.