В Євросоюзі констатують зростаючу ймовірність хаотичного Brexit

Фото: Мішель Барньє (flickr.com/eppofficial)

Сценарій "без угоди" з Євросоюзом став більш імовірним, заявив глава делегації ЄС на переговорах Мішель Барньє

Хаотичний вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) з кожним днем стає дедалі ймовірнішим. Про це заявив глава делегації ЄС на переговорах щодо Brexit Мішель Барньє у вівторок, 2 квітня, у Брюсселі незабаром після того, як британський парламент знову відкинув всі запропоновані йому варіанти угоди, передає DW.

За його словами, за останні дні сценарій "без угоди з Євросоюзом став більш імовірним. Однак політик висловив сподівання, що вдасться цього уникнути.

"Сполученому Королівству слід позначити шлях вперед або план", - зазначив він, попередивши, що якщо Палата громад британського парламенту в найближчі дні не підтримає погоджений з Євросоюзом договір про порядок Brexit, то покине Лондон ЄС без угоди або його змусять попросити про більш тривалу відстрочку угоди.

Барньє попередив, що у разі схвалення тривалої відстрочки Брюссель не стане обговорювати можливість внесення поправок у вже узгоджений з Лондоном договір.

За словами Барньє, у Британії залишилося три варіанти дій напередодні, відкладеного до 12 квітня: схвалити договір, узгоджений з Брюсселем, покинути ЄС без угоди або запросити більш тривалу відстрочку вихожу, що, однак, спричинить за собою участь Великобританії у виборах у Європейський парламент у травні.

Крім того, він визнав, що хаотичний вихід з ЄС викличе труднощі, але запевнив, що ЄС впорається з ними, нехай навіть "не все пройде гладко".

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Британії Елізабет Трас заявила, що Лондон готовий покинути Європейський союз без операції. До цього більше половини членів Палати громад з Консервативної партії закликали прем'єр-міністра Терезу Мей погодитись на вихід з Євросоюзу без двосторонньої угоди.

До цього з'явилася інформація, що ЄС згоден відкласти Brexit для проведення в Британії референдуму.