У Євросоюзі судитимуть дипломата з Ірану за тероризм

Фото: прапори ЄС (flick com)

Іранський дипломат постане перед судом Антверпена (Бельгії) за звинуваченням в плануванні вибуху на мітингу опозиційної іранської групи у Франції в 2018 році. Це вперше в історії, коли в ЄС судять іранського дипломата.

Про це повідомляє BBC.

Бельгійська прокуратура звинуватила дипломата Ассадолу Ассаді і трьох інших осіб у плануванні нападу на мітинг Національної ради опору Ірану (NCRI) в Парижі. З програмною промовою мітингу виступив адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані.

Ассаді був третім радником в посольстві Ірану в Відні. Французькі офіційні особи заявили, що він відповідав за розвідку в південній Європі і діяв за наказом Тегерана.

Нагадаємо, США назвали Росію, Китай і Іран основними загрозами нацбезпеці.

Також компанія Microsoft заявила про кібератаки з Росії, Китаю та Ірану на штаби Дональда Трампа та Джо Байдена.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про свій великий внесок у боротьбу з тероризмом.