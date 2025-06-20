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Евросоюз увеличит расходы на "оборонку": принято важное решение

Пятница 20 июня 2025 12:07
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Евросоюз увеличит расходы на "оборонку": принято важное решение Фото: Евросоюз увеличит расходы на "оборонку" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительства стран Евросоюза договорились увеличить годовые расходы кредитного подразделения Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) до 100 млрд евро в этом году и за счет этих средств утроить финансирование оборонной промышленности ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источники, информированные о планах, сообщили, что решение было одобрено на заседании правления ЕИБ в Люксембурге перед официальным одобрением, которое ожидается министрами финансов ЕС позже.

Новый годовой лимит расходов в размере 100 млрд евро более чем на 10 млрд евро превышает сумму, предоставленную ЕИБ в прошлом году, и на 5 млрд евро превышает целевой показатель в 95 млрд евро, установленный президентом банка в начале года.

На что потратят средства

Это решение также позволит ему более чем утроить финансирование проектов, связанных с обороной. Сумма увеличится на 3,5 млрд евро с 1 млрд евро в прошлом году и будет значительно выше 2 млрд евро, которые он обозначил для расходов еще в январе, сообщили источники.

При этом ЕИБ запрещено инвестировать непосредственно производство оружия или боеприпасов, но он может предоставлять кредиты для так называемых целей "двойного назначения", таких как системы GPS или здания и инфраструктура для армейских баз.

Так, было одобрено финансирование одной из таких баз в Литве, недалеко от границы с Беларусью, где будут расположены немецкие войска.

Таким образом, европейские страны стремятся увеличить свои расходы на оборону на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который объявил о планах сокращения многолетней поддержки безопасности США на европейском континенте.

Расходы ЕС на оборону

Напомним, ранее сообщалось, что часть стран ЕС вводят чрезвычайные меры для наращивания оборонных расходов. Они назвали войну в Украине "исключительными обстоятельствами".

Также ранее Трамп призвал союзников по НАТО поднять расходы на оборону до 5% ВВП, хотя сейчас действующая норма для стран НАТО составляет 2%. Среди тех, кто не выполняет даже эту квоту, - Германия, а также Италия, Испания, Португалия, Бельгия и еще несколько стран ЕС.

Отметим, что в начале февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что будущая квота расходов на оборону стран НАТО составит значительно больше 2% ВВП. Решение по размеру взноса будет принято в ближайшие месяцы.

Добавим, что в конце января Литва и Эстония пообещали достичь 5% расходов на оборону.

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