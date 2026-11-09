Евросоюз применит специальный механизм помощи из-за ситуации с энергетикой в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал, что говорил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Сейчас очень сложная ситуация во многих наших городах и общинах с поставкой электричества, воды и тепла из-за российских ударов. Тяжелее всего - в Киеве, на Днепровщине, Сумщине, Донетчине и в Херсоне", - сказал он.

Какой механизм применит Евросоюз

"Рассказал Урсуле о вызовах, и мы договорились, что Евросоюз применит специальный механизм по помощи в чрезвычайных ситуациях. Это позволит оперативно предоставить Украине средства на то, что сейчас больше всего нужно. Команды уже работают над этим", - написал президент.

Также разговор был о дополнительной энергетической и гуманитарной помощи для подготовки к зиме и вопросу евроинтеграции. По словам Зеленского, на этой неделе Еврокомиссия опубликовала ежегодный отчет по расширению Евросоюза, где положительно оценила прогресс Украины.

"Важно открыть все кластеры и начать закрывать разделы", - подчеркнул он.

Дипломатия и встреча в Абу-Даби

Отдельно президент упомянул о дипломатии. На днях в Брюсселе прошли переговоры, на которых украинские команды хорошо поработали над планом обновления и гарантиями безопасности от Европы.

"Скоординировали с Урсулой позиции и по поводу встречи в Абу-Даби. Делаем все для того, чтобы трехсторонний формат принес результаты", - добавил Зеленский.

Напомним, ночью 9 ноября Россия атаковала Украину 317 дронами, 105 из которых были реактивны. Силы обороны сбили или подавили 276 дронов, попадание зафиксировали на 31 локации.