ua ru
Пн, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС готовятся признать иранский Корпус стражей террористической организацией

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 30 января 2023 04:32
В ЕС готовятся признать иранский Корпус стражей террористической организацией Фото: в ЕС готовятся признать иранский Корпус стражей террористической организацией (flickr com libereurope)
Автор: Артур Родивилов

Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По их информации, Берлин и Париж высказались в поддержку внесения КСИР в такой список на недавней встрече глав МИД стран - членов Евросоюза.

Предполагается, что юридическая служба ЕС подготовит заключение о законности этой меры в течение трех недель. Издание также приводит слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подтвердил, что ряд государств-членов поддерживают это предложение.

При этом многие из них были бы за включение КСИР в список террористических организаций.

Как говорится в публикации, признание КСИР террористической организацией, вероятно, сделает невозможным возобновление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и пять членов его правления за притеснение протестов в Иране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору