Євросоюз заповнив газові сховища достроково, - фон дер Ляєн

Європейський союз досяг своєї мети щодо заповнення газових сховищ на два місяці раніше наміченого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн .

"На рівні ЄС ми диверсифікуємо джерела, економимо та зберігаємо енергію. Наше газосховище заповнене вже на 80%. Але щоб зменшити нашу залежність від російського викопного палива, нам потрібні відновлювані джерела енергії", - написала фор дер Ляєн.

Зазначимо, що ЄС планував досягти значення у 80% запасів до 1 листопада, але зробив це на два місяці раніше.