Євросоюз виділив додаткову допомогу Україні

Європейський союз виділив 205 мільйонів євро як гуманітарну допомогу для України. Таким чином, загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС і вартість негрошової допомоги у відповідь на незаконне вторгнення Росії в Україну становить понад 700 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії .

На додаток до фінансової гуманітарної допомоги ЄС мобілізував всі можливі ресурси для надання допомоги Україні. Так, всі 27 держав-членів, а також Туреччина, Норвегія і Північна Македонія надали понад 38 тисяч тонн допомоги, включаючи аптечки, продукти харчування, захисний одяг, а також стратегічне обладнання, таке як пожежні машини, мобільні госпіталі та енергоносії.

Крім того, ЄС мобілізував свій аварійний резерв RescEU для доставки ключового медичного обладнання, щоб допомогти переправити українських пацієнтів, які потребують термінової медичної допомоги в лікарні Європи.