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Американські сенатори прагнуть заблокувати золотий запас Росії

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Вівторок 08 березня 2022 15:39
Американські сенатори прагнуть заблокувати золотий запас Росії Фото: Золотий запас РФ можуть заблокувати (Reuters)
Автор: Антон Федорців

Група сенаторів із обох американських партій внесла на розгляд законопроект щодо заборони Росії продавати власні золоті запаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Законодавці хочуть позбавити РФ потенційного рятувального круга після замороження активів в іноземній валюті. Конгрес нібито прагне випередити адміністрацію Байдена в каральних заходах проти Росії.

Закон застосовуватиме санкції до будь-яких американських організацій, які свідомо оформляють угоди з російським золотом, перевозять його з резервів російського Центробанку або продають золото фізично чи електронним способом в Росії. Золоті активи РФ наразі оцінили в 132 мільярди доларів.

"Величезні запаси золота в Росії – один із небагатьох наявних активів, які Путін може використати, щоб втримати економіку своєї країни від подальшого падіння. Наклавши санкції на ці запаси, ми зможемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки та ускладнити проведення дедалі дорожчої воєнної кампанії Путіна", – заявив один із авторів документу Ангус Кінг.

      Нагадаємо, що НБУ відзвітував про отримання понад 10 млрд гривень пожертв на Збройні сили України.

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