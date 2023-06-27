Евросоюз отправил Украине 500 генераторов для ликвидаций последствий подрыва ГЭС

"После помощи, уже предоставленной Украине через Механизм гражданской защиты ЕС и гуманитарных партнеров, ЕС сейчас передает 500 генераторов электроэнергии из своего запаса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генераторы будут использоваться для восстановления критически важной инфраструктуры, такой как водонасосные станции и канализационные станции в пострадавших районах на юге Украины.

"Генераторы имеют различную мощность от 12,5 кВА до 1100 кВА с общей финансовой стоимостью 16 миллионов евро", - сообщили в Еврокомиссии.

Что говорит профильный еврокомиссар

Комиссар ЕС по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич сказал, что подрыв Каховской плотины стал еще одним возмутительным нападением России на важнейшую гражданскую инфраструктуру с катастрофическими последствиями для окружающей среды и местного населения.

"Мы продолжаем работать рука об руку с украинскими властями, чтобы оказывать экстренную помощь пострадавшему населению до тех пор, пока это необходимо", - добавил Ленарчич.

Ситуация в Херсоне

Напомним, что после подрыва россиянами Каховской ГЭС Херсон и часть населенных пунктов области затопило. Уровень воды поднялся на несколько метров. Сейчас вода почти отступила, спасатели и коммунальные службы продолжают бороться с последствиями катастрофы, которые вызвали оккупанты.

В связи с этим правительство Украины решило создать комиссию в Херсонской области, которая будет заниматься обследованием поврежденных зданий и сооружений в результате наводнения после подрыва плотины Каховской ГЭС Россией.