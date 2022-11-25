Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть, - СМИ

Дипломаты ожидали, что соглашение будет заключено в пятницу вечером, но позиции остались неизменными. Потому переговоры были отложены до понедельника.

Польша и страны Балтии возмущены предложением ограничить цены на российскую нефть на уровне 65 долларов за баррель, поскольку этот уровень выше цен, по которым РФ продает сырую нефть сейчас. Польша требует дополнительных санкций, механизма пересмотра и цены ниже рыночной.

Страны вынуждены выбирать между двумя практически неразрешимыми приоритетами: попытаться перекрыть доходы России и избежать потенциально болезненных скачков цен на нефть, которые могут нанести вред мировой экономике.

"Если установить слишком высокий ценовой потолок, это не очень выгодно. Нефть - самый большой источник дохода для российского бюджета, поэтому очень важно сделать это правильно, чтобы это действительно повлияло на способность России финансировать эту войну", - заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. .

Судоходные страны, такие как Греция, предпочитают более высокий уровень, который поможет поддерживать торговлю. Переговоры были напряженными, потому что верхний предел на уровне 65 долларов превышает цены, которые Россия уже принимает на свою нефть.

Приближается крайний срок: санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря, и сбои в работе рынка, вероятно, будут сильнее, если не будет установлен предел цен. Санкции ЕС закроют доступ к страхованию и услугам для любого судна, перевозящего российскую нефть. Ограничение позволяет доступ к этим услугам, но только в том случае, если сырая нефть куплена ниже определенного уровня.