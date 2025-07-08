Евросоюз срочно ищет 19 млрд долларов для Украины, - FT

По данным издания, Еврокомиссия обсуждает варианты со странами-членами ЕС, включая направление военной поддержки Украине в виде внебюджетных грантов, авансовые кредиты из существующей схемы поддержки G7 на 50 млрд долларов для Киева и дальнейшее использование российских государственных активов, замороженных в ЕС.

Прогнозируемый дефицит бюджета Украины в следующем году еще не покрыт внешним финансированием.

"Растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [чтобы облегчить финансовое напряжение Украины], вынуждены пересчитывать свои расходы и понимать, что существует [финансовая] дыра, как бы они ни пытались ее сократить", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвующий в переговорах с Киевом.

Еврокомиссии уже пришлось скорректировать расходы из потоков финансирования, связанных с Украиной, в течение 2025 года, сообщили чиновники Financial Times, в ответ на затянувшийся конфликт и отсутствие уверенности в скором прекращении огня с Москвой.

Конференция в Риме

Срочность в Брюсселе в поиске нового финансирования связана с предстоящим на этой неделе саммитом в Риме, посвященным финансированию потребностей Украины в восстановлении, в котором примет участие президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

МВФ оценивает, что потребности Украины в финансировании на следующий год покрыты, но это предполагает, что война закончится в этом году или в середине 2026 года - сценарий, который Украина и ЕС не разделяют.

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявила в прошлом месяце, что Фонд "оценит, увеличится ли этот дефицит финансирования, и потребует ли он дополнительного финансирования внешней помощи".

Цель состоит в том, чтобы обеспечить удовлетворение потребностей Киева задолго до зимы, особенно с учетом неопределенных перспектив дальнейшей военной поддержки США, сказал один дипломат ЕС.

Военная помощь

Одно из предложений, которым Киев поделился со странами G7 и которое находится на рассмотрении Европейской комиссии, заключается в том, чтобы направить военную поддержку Украине в виде двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как "внебюджетный внешний трансферт", и в то же время засчитываться в целевые показатели расходов на национальную оборону.

Это послужит двойной цели: содействию обещаниям НАТО увеличить расходы на национальную оборону до 5% ВВП и оказанию поддержки Украине.

"Вместо того, чтобы дублировать возможности, европейские союзники могли бы совместно финансировать украинские силы - рассматривая это как услугу, которую Украина предоставляет для укрепления континентальной безопасности", - написал Киев в документе, предоставленном союзникам по G7 и опубликованном Financial Times.

Комиссия должна была обсудить этот и другие варианты с министрами финансов ЕС в понедельник вечером, сообщили два человека, знакомых с этим вопросом.

"Очевидно, что военная поддержка Украины, которую оказывают государства-члены, - это не только средства на оборону Украины, но и на оборону Европы, и часть этого, конечно, будет считаться расходами на оборону", - сказал один высокопоставленный дипломат ЕС.

Другие варианты

Другой вариант - ожидать выплат из существующей схемы G7 на 50 млрд долларов, которая выдает Киеву кредиты на основе прибыли от российских государственных активов, замороженных на Западе.

Без прекращения огня для стимулирования внутренней экономики Украины Киев ожидает дефицита не менее 8 млрд долларов в 2026 году, даже если некоторые из обещанных сумм могут быть предоставлены партнерами, включая ЕС, Японию и США. Если этого не произойдет, то дефицит финансирования может достичь 19 млрд долларов.