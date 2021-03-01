Німеччина буде просити США скасувати санкції проти "Північного потоку-2"

Німеччина спробує домовитися з новою адміністрацією президента США про скасування санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Уряд буде шукати "шляхи діалогу" з цього питання.

Про це йдеться в відповіді уряду ФРН на запит фракції "Союз-90"/"Зелені".

Конгрес США вимагає посилення і розширення санкцій.

"Уряд ФРН тісно погоджував проблематику екстериторіальних санкцій з партнерами в ЄС і брало участь в 2020, так і в 2021 році у Вашингтоні в демаршах кількох країн-членів ЄС проти цих санкцій США. Як ЄС і країни-члени, так і уряд ФРН на двосторонній основі продовжить шукати шляхи діалогу з цього питання та з новою адміністрацією США", - йдеться в повідомленні.

Читайте у матеріалі РБК-Україна про те, чи вдасться запустити газопровід "Північний потік-2" і чим це може загрожувати Україні.

Будівництво "Північного потоку-2" було розпочато в 2018 році. Його мета – забезпечити щорічне прокачування 55 млрд кубометрів природного газу безпосередньо з Росії в Німеччину.