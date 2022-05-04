Євросоюз збирається ввести заборону на угоди з нерухомістю з громадянами РФ, - Bloomberg

Європейський союз хоче додати в шостий пакет санкцій заборону на угоди з нерухомістю з громадянами Росії. Це допоможе посилити тиск на оточення Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Пропозиція Європейської комісії передбачає припинення угод з нерухомістю з російськими громадянами, резидентами та юридичними особами. Їм заборонять продаж або передачу, прямо або побічно прав власності на нерухоме майно, розташоване на території ЄС, або підприємства з часткою колективного інвестування.
"Заборона є частиною останнього заходу ЄС з нанесення удару по російській державі і олігархам", - йдеться в повідомленні.
За даними ЗМІ, шостий пакет санкцій повинен бути схвалений державами-членами ЄС на цьому тижні.
Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.
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