Євросоюз збирається подвоїти імпорт української електроенергії

За її словами, ЄС зосереджений на забезпеченні працездатності українських систем електро- і газопостачання в умовах війни.

"Той факт, що електрика і газ продовжують надходити, свідчить про надзвичайну рішучість і прихильність тих, хто працює в українському енергетичному секторі", - зазначила вона.

Вона також підкреслила, що в березні 2022 року вдалося рекордно швидко синхронізувати Україну з європейською мережею.

"Перші транскордонні комерційні обміни електроенергією почалися в кінці червня з Румунією, а в липні пішла Словаччина. Торгова потужність в даний час обмежена 100 МВт, але Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії збирається на цьому тижні, щоб прийняти рішення про подвоєння цієї суми", - додала Сімсон.