Євросоюз зняв заборону на поставки Росії товарів для авіації

Європейський союз ввів сьомий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого Брюссель зняв заборону на поставки Москві групи товарів і послуг для авіаційної галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ради ЄС.
Крім того, ЄС зробить винятки для угод в сільськогосподарській галузі і з транспортування нафти з Росії в треті країни.
При цьому в рамках нового пакету санкцій Європейський союз забороняє торгівлю золотом, в тому числі ювелірними прикрасами, а також розширить список контрольованих товарів, які можуть забезпечити військовий і технічний розвиток Росії.
Нагадаємо, сьогодні Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.
Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку і розширення персональних санкцій.
Зокрема, Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.
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