Євросоюз зняв санкції з Клюєва

У той же час ЄС продовжив санкції проти Януковича та його оточення

Европейский союз исключил экс-главу администрации президента Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

В частности, до 6 марта 2020 года продлеваются санкции против Януковича и его окружения (всего 12 человек) за незаконное присвоение государственных средств Украины. Также сообщается, что санкции в отношении одного фигуранта не были продлены по решению ежегодного пересмотра санкций. Решение опубликуют в Официальном журнале ЕС 5 марта.

По информации брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка, санкции сняли с Клюева.

Напомним, в декабре 2018 года Европейский суд аннулировал санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Суд также обязал Брюссель возместить судебные расходы адвокатам Азарова.

Ранее спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон и Брюссель признают необходимость в дальнейших санкциях в отношении России.