Євросоюз розраховує виробити 420 млн доз COVID-вакцини до середини липня

У Євросоюзі сподіваються провести 420 мільйонів доз вакцини від коронавіруса до середини літа. Частину з цієї кількості хочуть передати іншим країнам.

Про це заявив комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон , який курує в Єврокомісії політику у сфері вакцинації.

Він зазначив, що зараз ЄС готовий виробляти до 100 мільйонів доз на місяць. При цьому це політика полягає в передачі до 40% вироблених доз в треті країни.

Бретон також зазначив, що такі масштаби виробництва дозволять сформувати в ЄС колективний імунітет проти коронавіруса.