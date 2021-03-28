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Євросоюз розраховує виробити 420 млн доз COVID-вакцини до середини липня

Автор: Роман Тверденко

У Євросоюзі сподіваються провести 420 мільйонів доз вакцини від коронавіруса до середини літа. Частину з цієї кількості хочуть передати іншим країнам.

Про це заявив комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який курує в Єврокомісії політику у сфері вакцинації.

Він зазначив, що зараз ЄС готовий виробляти до 100 мільйонів доз на місяць. При цьому це політика полягає в передачі до 40% вироблених доз в треті країни.

Бретон також зазначив, що такі масштаби виробництва дозволять сформувати в ЄС колективний імунітет проти коронавіруса.

Раніше Бретон заявив, що єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Також повідомлялося, що Інститут сироватки Індії (SII) може відновити повні поставки вакцини AstraZeneca для програми COVAX в травні. Також ідуть переговори про постачання вакцин в квітні.

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Новини України ЕвросоюзВакцина від коронавірусу
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