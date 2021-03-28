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Паспорта вакцинації введуть в ЄС з 15 червня

Новость на русском → Брюссель, Неділя 28 березня 2021 17:03
Паспорта вакцинації введуть в ЄС з 15 червня Фото: Тьєррі Бретон назвав дату введення ковид-паспортів (europarl.europa.eu)
Автор: Олександр Білоус

Єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Про це заявив єврокомісар, який відповідає за вакцинацію, Тьєррі Бретон в ефірі телеканалу LCI.

Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати у паперовому вигляді.

"Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть вимагати", - сказав Бретон.

За його словами, документ з QR-кодом буде містити прізвище власника, дату народження, номер паспорта, а також відомості про те, чи він пройшов вакцинацію і яким препаратом, а також хворів він чи ні.

Цей сертифікат буде погоджено між державами-членами; європейські громадяни, які захочуть його отримати, повинні будуть запросити його у своїй країні. Його мета - "відновити рух, знайти нормальне життя" і "здатність рухатися без ризику для себе або інших", - сказав Бретон.

Нагадаємо, в кінці лютого лідери країн Європейського союзу домовилися про необхідність введення сертифікатів про вакцинації. Вони будуть введені протягом трьох місяців. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність надавати пільги для вакцинованих від коронавірусу людей, але не відразу.

У ВООЗ закликали країни не вводити так звані "COVID-паспорта". Проте, якщо в подальшому ситуація з доступністю і безпекою вакцин зміниться, такі документи можуть знадобитися, вважають в організації.

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