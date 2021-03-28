Евросоюз рассчитывает произвести 420 млн доз COVID-вакцины к середине июля

В Евросоюзе надеются произвести 420 миллионов доз вакцины от коронавируса к середине лета. Часть из этого количества хотят передать другим странам.

Об этом заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон , курирующий в Еврокомиссии политику в области вакцинации.

Он отметил, что сейчас ЕС готов производить до 100 миллионов доз в месяц. При этом этом политика состоит в передаче до 40% произведенных доз в третьи страны.

Бретон также отметил, что такие масштабы производства позволят сформировать в ЕС коллективный иммунитет против коронавируса.