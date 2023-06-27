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Евросоюз будет продвигать украинскую формулу мира, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Совет министров Европейского Союза по иностранным делам поддержал предложенную Украиной формулу мира и будет продвигать ее.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на European Council.

Во время пресс-конференции в Люксембурге, 26 июня, по итогам Совета министров ЕС Жозеп Боррель сказал, что Европейский Союз будет продолжать глобальные контакты с целью поиска длительного мира для Украины в соответствии с принципами Хартии ООН.

"Мы подтвердили поддержку мирной формулы, предложенной Украиной, и ищем как можно более широкой поддержки для нее. Это будет большая работа для Европейской службы, а также для меня, чтобы добиться поддержки для Украины по всему миру, поддержки для справедливого, честного и длительного мира", – отметил Боррель.

Он добавил, что в рамках военной миссии ЕС для Украины 24 тысяч украинских военных уже прошли тренировки, а в целом Евросоюз стремится подготовить 30 тысяч военнослужащих.

Украинская формула мира

В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, состоящую из 10 пунктов. Этот план направлен на возобновление контроля над своей территорией, освобождение пленных и привлечение к ответственности военных преступников.

Кроме того, украинская формула мира также учитывает важные аспекты радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обеспечивая необходимые гарантии. Зеленский заявил, что Украина привлекает широчайший круг партнеров для реализации формулы мира.

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