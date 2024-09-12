Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Ограничительные меры включают запрет на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление финансовых ресурсов. Санкции продолжают действовать против более 2200 физических и юридических лиц, связанных с необоснованной агрессией России против Украины.

Совет ЕС также пересмотрел санкционный список, исключив из него семь лиц, в том числе пять умерших.

С момента начала войны 24 февраля 2022 года ЕС значительно расширил санкции против России, стремясь ослабить ее экономику и ограничить возможности для ведения войны.

Европейский совет подтверждает неизменную поддержку Украины и готов продолжать усилия по усилению санкций и предотвращению их обхода.