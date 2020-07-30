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Євросоюз продовжив санкції проти КНДР

Брюссель, Четвер 30 липня 2020 15:09
Євросоюз продовжив санкції проти КНДР
Фото: прапори ЄС (csamir.com)
Автор: Андрій Козловський

Санкції діють щодо 57 фізичних осіб та 9 компаній

Сьогодні, 30 липня, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Північної Кореї ще на один рік. Таке рішення прийняли у відповідь на діяльність КНДР по розробці ядерної зброї і балістичних ракет, яка суперечить з численними резолюціями РБ ООН.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, Рада ЄС затвердила список фізичних і юридичних осіб, які підпадають під автономні санкції ЄС проти Корейської Народно-Демократичної Республіки. Це означає, що існуючі обмежувальні заходи, заборона на поїздки і заморожування активів діятимуть до наступного щорічного перегляду.

Зокрема санкції діють щодо 57 фізичних осіб та 9 компаній, які причетні до розробки програм ядерної зброї, балістичних ракет чи іншої зброї масового знищення, а також за уникнення санкцій.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що ядерна зброя країни направлена на самозахист.

Крім того, КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що США розширили санкції, введені проти Північної Кореї.

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