Євросоюз призупинив польоти Boeing 737 MAX 8 після катастрофи в Ефіопії

ЄС призупинив польоти до з'ясування причин авіакатастрофи в Ефіопії

Европейский союз приостановил полеты Boeing 737 MAX 8 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии, которая произошла 10 марта. Об этом сообщило Европейское агентство авиационной безопасности (EASA).

Распоряжение вступает в силу с 19:00 (21:00 по Киеву). Речь идет о моделях самолета Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Также решение касается коммерческих рейсов, выполняемых третьими странами, вылетающих, прилетающих в Европу или следующих транзитом через европейские страны.

Напомним, ранее стало известно, что Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

10 марта авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. В частности погибли 22 представителя ООН. Самолет разбился незадолго после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 разбился самолет в Индонезии.