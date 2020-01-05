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Парламент Іраку розгляне питання виведення американських військ

Новини » В світі     05.01.2020 - 12:31
Парламент Іраку розгляне питання виведення американських військ
Ілюстративне фото (ABC News)

В Іраку побоюються, що країна може бути втягнута у військовий конфлікт після вбивства Сулеймані

Парламент Іраку планує у неділю, 5 січня, провести позачергову сесію, на якій буде розглянуто питання виведення американських військ з країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що законодавці планують винести на розгляд резолюцію, яка зобов'язує уряд Іраку просити США вивести свої війська.

"Немає необхідності присутності американських сил після перемоги над ИГИЛ (Ісламська держава). У нас є свої збройні сили, які здатні захистити країну", - заявив Аммар аль-Шиблі, шиїтський законодавець і член юридичного комітету парламентської.

Наголошується, що багато іракців висловили протест проти дій США, які провели атаку на іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді, в результаті якої загинув як сам Сулеймані, так і двоє мирних жителів. Серед учасників протестів були і противники Сулеймані, які побоюються, що після атаки Ірак знову може бути втягнута у військовий конфлікт.

На даний момент близько 5 тисяч американських військовослужбовців залишаються в Іраку, більшість з них в якості радників.

Нагадаємо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

Також РБК-Україна писало, що Північноатлантичний альянс (НАТО), оголосив про припинення своєї навчальної місії на території Іраку на тлі загострення після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

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