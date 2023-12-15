Евросоюз пока не одобрил выделение Украине 50 млрд евро, но шансы остаются, - журналист

Евросоюз пока не одобрил выделение 50 млрд евро для Украины. Но еще вернется к обсуждению вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу европейского редактора Радио Liberty Ричарда Йозвяка в социальной сети X (Twitter).
Журналист написал, что Украина победила в расширении Евросоюза, но потеря в финансировании. Тем не менее шансы на получение 50 млрд евро остаются.
"Таким образом, это символическая победа Украины в расширении, но потеря в финансировании. Лидеры ЕС вернутся в конце января, чтобы договориться о 50 млрд евро - с надеждой, что Венгрия будет включена", - написал в своем посте Йозвяк.
Обновлено 04:35. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле Twitter, что вето наложено на помощь Украине и что вернутся к этому вопросу в следующем году.
Европейская Комиссия предложила выделить Украине 50 млрд евро на ближайшие пять лет. Это решение нужно одобрить всем лидерам стран ЕС. Они обсудят его на саммите, который состоится 14-15 декабря.
Ранее Венгрия угрожала не согласиться с выделением Украине 50 млрд евро. Она также требовала, чтобы ЕС разморозил замороженные средства в размере 30 млрд евро, предназначенные для Венгрии. Еврокомиссия частично выполнила требование и разморозила 10 млрд евро. Для разморозки остальных средств Венгрии нужно выполнить определенные условия.
Также мы сообщали, что лидеры ЕС достигли "широкого согласия" по бюджету, по многолетней финансовой программе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.