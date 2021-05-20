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Євросоюз підписав новий контракт з Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу

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Брюссель, Четвер 20 травня 2021 12:24
Євросоюз підписав новий контракт з Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу Фото: медик набирає в шприц препарат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз підписав третій контракт з концерном BioNTech-Pfizer на постачання 1,8 млрд доз вакцини від коронавірусу. Документ передбачає розміщення виробництва препарату в ЄС.

Про це повідомила прес-служба Європейської комісії.

"Сьогодні Єврокомісія підписала третій контракт з фармацевтичними компаніями BioNTech і Pfizer. У період з кінця 2021 по 2023 рік резервується Додаткові 1,8 млрд доз від імені всіх держав - членів ЄС", - наголошується в заяві комісії.

Відзначається, що контракт дозволить придбати 900 млн доз поточної вакцини і дає можливість отримати додатково 900 млн доз препарату, адаптованого до нових варіантів коронавірусу.

Документ передбачає розміщення виробництва вакцини Pfizer в Євросоюзі, а також постачання компонентів до неї з країн ЄС. У контракті також обмовляється, що з початку 2022 року корпорація гарантує постачання препарату.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що фармацевтична компанія Pfizer почне виробництво вакцин в Ірландії після інвестування 40 мільйонів доларів. Передбачається створення 75 робочих місць.

Зазначимо, протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

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