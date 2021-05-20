Евросоюз подписал новый контракт с Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса
Евросоюз подписал третий контракт с концерном BioNTech - Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцины от коронавируса. Документ предусматривает размещение производства препарата в ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
"Сегодня Еврокомиссия подписала третий контракт с фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer. В период с конца 2021 по 2023 год резервируется дополнительные 1,8 млрд доз от имени всех государств - членов ЕС", - отмечается в заявлении комиссии.
Отмечается, что контракт позволит приобрести 900 млн доз текущей вакцины и дает возможность получить дополнительно 900 млн доз препарата, адаптированного к новым вариантам коронавируса.
Документ предусматривает размещение производства вакцины Pfizer в Евросоюзе, а также поставку компонентов к ней из стран ЕС. В контракте также оговаривается, что с начала 2022 года корпорация гарантирует поставку препарата.
Напомним, 20 мая стало известно, что фармацевтическая компания Pfizer начнет производство вакцин в Ирландии после инвестирования 40 миллионов долларов. Предполагается создание 75 рабочих мест.
Отметим, в течение этой недели Украина получит еще полмиллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что более 473 тысяч доз вакцины Pfizer будут предназначены для учителей. Партия прибудет в рамках инициативы COVAX.