ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Pfizer запустить виробництво COVID-вакцин в Ірландії

Новость на русском →
Ірландія, Середа 19 травня 2021 15:59
Pfizer запустить виробництво COVID-вакцин в Ірландії Фото: Pfizer запустить виробництво COVID-вакцин в Ірландії (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Фармацевтична компанія Pfizer розпочне виробництво вакцин в Ірландії після інвестування 40 мільйонів доларів. Передбачається створення 75 робочих місць.

Про це йдеться в заяві американського виробника ліків, передає The Guardian.

"Завод, який вироблятиме "мРНК-ліки" і найме 75 нових співробітників, почне роботу до кінця 2021 року з інвестиціями до 40 мільйонів доларів", - заявили у Pfizer.

Раніше в ЄС збільшили час зберігання у звичайних холодильниках вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech з п'яти днів до 31 дня для невідкритих флаконів.

Зазначимо, протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки за запровадження жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.

РБК-Україна повідомляло, що наступна партія вакцини Pfizer може бути доставлена до України після 7 червня. Це поставки в рамках глобального механізму COVAX.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні