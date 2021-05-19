Pfizer запустить виробництво COVID-вакцин в Ірландії

Фармацевтична компанія Pfizer розпочне виробництво вакцин в Ірландії після інвестування 40 мільйонів доларів. Передбачається створення 75 робочих місць.

Про це йдеться в заяві американського виробника ліків, передає The Guardian .

"Завод, який вироблятиме "мРНК-ліки" і найме 75 нових співробітників, почне роботу до кінця 2021 року з інвестиціями до 40 мільйонів доларів", - заявили у Pfizer.

Раніше в ЄС збільшили час зберігання у звичайних холодильниках вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer-BioNTech з п'яти днів до 31 дня для невідкритих флаконів.

Зазначимо, протягом цього тижня Україна отримає ще півмільйона доз вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer-BioNTech.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що понад 473 тисячі доз вакцини Pfizer будуть призначені для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Як пояснили в МОЗ, вакцинувати педагогів і всіх, хто працює в освітній сфері, важливо до початку наступного навчального року, оскільки за запровадження жорсткого карантину не планується закриття освітніх установ.

РБК-Україна повідомляло, що наступна партія вакцини Pfizer може бути доставлена до України після 7 червня. Це поставки в рамках глобального механізму COVAX.