Евросоюз планирует усложнить визовые правила для россиян, - Politico

Евросоюз готовится еще больше ужесточить визовые правила для граждан России. А именно, фактически прекратить выдачу многократных шенгенских разрешений в большинстве случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Трое европейских чиновников, на которых ссылается издание, утверждают, что в случае принятия такого решения россияне, как правило, будут получать только одноразовые визы.
Брюссель уже усложнил получение и сделал дороже визы для россиян, приостановив действие соглашения об упрощении визового режима с Москвой после полномасштабного вторжения России в Украину.
Некоторые страны-члены, в частности, страны Балтии, пошли еще дальше, полностью запретив или строго ограничив россиянам въезд на свою территорию.
Однако выдача виз остается национальной компетенцией, а это означает, что хотя Европейская Комиссия может усложнить процесс, она не может ввести полный запрет на въезд для российских посетителей.
Согласно данным Комиссии, в 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы. Это больше по сравнению с 2023 годом, хотя все еще значительно ниже довоенного уровня, поскольку в 2019 году их было выдано более 4 миллионов.
Отдельно и в рамках своего 19-го пакета санкций ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов, требуя от них заранее информировать государства о поездках через Шенгенскую зону, чтобы противодействовать "все более враждебной разведывательной деятельности" Кремля.
Как писало РБК-Украина, в сентябре Германия объявила об ужесточении визовых правил для граждан России и призвала страны ЕС выработать общую позицию по ограничениям в Шенгенской зоне.
Новые ограничения предусматривают более строгую проверку заявителей и сокращение категорий россиян, которые могут получить визу.
В то же время Берлин подчеркивает, что гуманитарные случаи, в частности выезд оппозиционных деятелей или лиц, подвергающихся преследованиям в РФ, и в дальнейшем будут оставаться приоритетом.
Таким образом Германия стремится не только уменьшить поток российских туристов в Европу, но и усилить политическое давление на Кремль.