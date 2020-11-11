Байден обговорив Україну з Макроном та Джонсоном

Фото: Джо Байден (flickr.com gageskidmore)

Новообраний президент США Джо Байден під час телефонних розмов із прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та президентом Франції Еммануелем Макроном обговорив готовність допомагати Україні. Зокрема вони говорили про "вирішення конфліктів".

Про це повідомляє CBS News.

У розмові з Макроном Байден висловив про необхідність спільної роботи "над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, над безпекою та розвитком Африки, а також із іранською ядерною програмою".

З Джонсоном Байден обговорив "закріплення демократії та роботу над такими питаннями, як Україна та Балкани".

Раніше стало відомо, що поліція та Офіс генерального прокурора України закрили кримінальне провадження про нібито втручання в роботу генпрокурора з боку екс-віце-президента США Джо Байдена. Справу було відкрито за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна.

Нагадаємо, 7 листопада Байден заявив про обрання президентом Сполучених Штатів. Своєю чергою чинний глава США Дональд Трамп заявив про готовність подати до суду.

Також РБК-Україна писало, що зять і найближчий помічник Дональда Трампа Джаред Кушнер запропонував йому визнати поразку на виборах.