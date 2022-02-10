Євросоюз планує створити систему реагування на загрози в космосі, - Bloomberg

Євросоюз має намір створити нову систему кризового реагування для захисту від загроз у космосі. Крім того, планується розширити можливості по відбиванню гібридних і хакерських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє агентство з посиланням на проєкт Єврокомісії, до кінця року ЄС планує вивчити можливість активації механізмів взаємодопомоги та реагування у разі нападу з космосу або на загрози космічним об'єктам. Документ планується опублікувати наступного тижня. Однак, зазначає видання, все ще може змінитися.
У документі викладені способи, за допомогою яких Єврокомісія може зробити внесок у нову концепцію ЄС з безпеки "Стратегічний компас". Зокрема, викладаються оборонні пріоритети і ставиться мета створити спільні збройні сили до 2025 року.
Очікується, що лідери ЄС обговорять остаточну версію документа в березні. Однак, зазначає агентство, зусилля з нарощування військового потенціалу вже зіткнулися з протидією з боку деяких країн, які побоюються будь-яких кроків, які можуть вступити в протиріччя з компетенцією НАТО.
Крім того, в документі йдеться про розширення можливостей ЄС щодо відбиття гібридних і хакерських атак. З цією метою планується створити нові платформи для обміну інформацією про кіберзагрози, а також для виявлення вразливостей в системах.
Як повідомили виданню офіційні особи ЄС, ця ініціатива з'явилася через збільшення напруженості у відносинах між Росією і Заходом, на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну.
Нагадаємо, в листопаді 2020 року країнам-членам ЄС представили єдину оборонну концепцію "Стратегічний компас". Документ передбачав можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.
Зазначимо, у січні цього року Північноатлантичний альянс представив "всеосяжну політику НАТО в космосі". У документі зафіксовано намір поширити на космічний простір П'яту статтю.