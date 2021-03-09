Європа не використовуватиме вакцини для пропаганди, - глава Євроради

Президент Євроради Шарль Мішель різко висловився про поставки вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. Він вважає, що вони використовують ці поставки для пропаганди.

Про це повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twiitter.