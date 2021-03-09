Європа не використовуватиме вакцини для пропаганди, - глава Євроради
Президент Євроради Шарль Мішель різко висловився про поставки вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. Він вважає, що вони використовують ці поставки для пропаганди.
Про це повідомив брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twiitter.
За словами журналіста, Мішель наголосив, що Євросоюз не повинен дозволити Росії та Китаю вводити себе в оману, оскільки вони організовують "обмежені, але широко розрекламовані операції" з постачання вакцин іншим країнам.
"За наявними даними, ці країни вводили вдвічі менше доз на 100 жителів, ніж Євросоюз. І Євросоюз не використовуватиме вакцини з пропагандистською метою. Ми пропагуємо свої цінності", - цитує журналіст заяву президента Євроради.
Нагадаємо, до цього Євросоюз звинувачував Росію в проведенні масштабних кампаній з дезінформації. Зокрема, Росія поширює фейки про вакцину від коронавірусу, яку використовують в ЄС.
Крім того, нещодавно Росія попросила ВООЗ схвалити вакцину від коронавірусу "Супутник V". Днями глава МОЗ Росії поговорив про це з гендиректором ВООЗ.
Додамо, в українському МОЗі заявляли, що російську вакцину "Супутник V" не зареєструють в нашій країні за жодних умов.