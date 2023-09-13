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Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины

Фото: Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Совет Европейского Союза решил продлить на шесть месяцев санкции в отношении российских физических и юридических лиц, которые ответственны за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам. Они будут действовать по меньшей мере до 15 марта 2024 года. 

Ограничения применили в отношении почти 1 800 физических и юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную военную агрессию России против Украины.

В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список четырех физических лиц.

"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнули в ведомстве. 

Отмена санкций против трех российских бизнесменов

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Евросоюз отказался от продления санкций против трех бизнесменов из России

Согласно информации источников издания, ограничения не продлили против: российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардеар Фархада Ахмедова, бывшего главы российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.

 

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