Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции за войну против Украины

В ведомстве напомнили, что санкции предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам. Они будут действовать по меньшей мере до 15 марта 2024 года.

Ограничения применили в отношении почти 1 800 физических и юридических лиц в ответ на продолжающуюся необоснованную военную агрессию России против Украины.

В рамках пересмотра санкций Совет также принял решение не продлевать включение в список четырех физических лиц.

"ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо", - подчеркнули в ведомстве.

Отмена санкций против трех российских бизнесменов

Напомним, ранее издание Reuters сообщало, что Евросоюз отказался от продления санкций против трех бизнесменов из России.

Согласно информации источников издания, ограничения не продлили против: российского бизнесмена Григория Березкина, миллиардеар Фархада Ахмедова, бывшего главы российской компании электронной коммерции Ozon Александра Шульгина.