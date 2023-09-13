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ЕС планирует отменить санкции в отношении трех российских бизнесменов, - Reuters

Среда 13 сентября 2023 05:20
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ЕС планирует отменить санкции в отношении трех российских бизнесменов, - Reuters Фото: ЕС не станет продлевать санкции против трех российских бизнесменов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Европейский Союз не станет продлевать санкции против трех российских бизнесменов, которые преследуются из-за полномасштабной военной агрессии РФ против Украины, по истечению таких ограничений на этой неделе.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

По словам четырех дипломатических источников агентства, в тройку, которую собираются исключить из списка санкций, входят:

  • российский бизнесмен Григорий Березкин,
  • миллиардер Фархад Ахмедов,
  • бывший глава российской компании электронной коммерции Ozon Александр Шульгин.

Согласно официальному санкционному списку ЕС, Ахмедов задействован в российском нефтегазовом секторе, а Березкин, близкий к российскому диктатору Владимиру Путину, задействован в ряде секторов, включая СМИ, инфраструктуру и энергетику.

Также утверждается, что в "черном списке" также уже не будет значиться российский военачальник Георгий Шуваев, который умер в прошлом году.

Один из четырех источников заявил о том, что списки были признаны юридически слабыми, а это означает, что "ЕС не был уверен, что они предстанут перед судом, если их оспорят".

Санкции ЕС из-за агрессии РФ против Украины

Отметим, что Евросоюзу необходимо единогласие среди всех 27 стран-членов блока, чтобы ввести санкции, которые продлеваются каждые 6 месяцев. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

Всего в санкционном списке ЕС, сформированном еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма, находятся около 1600 физических лиц и более 200 организаций.

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