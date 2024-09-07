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Евросоюз за полгода импортировал металла из РФ на полтора миллиарда евро

Суббота 07 сентября 2024 20:18
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Евросоюз за полгода импортировал металла из РФ на полтора миллиарда евро Фото: Евросоюз за полгода импортировал металла из РФ на полтора миллиарда евро(GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз (ЕС) по итогам января-июня 2024 г. импортировал 2,87 млн т металлургического сырья российского происхождения. Расходы на импорт соответствующей продукции составили €1,4 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Cente на базе данных Eurostat.

Основной объем импорта приходится на полуфабрикаты – за 6 месяцев ЕС купил 1,71 млн. т слябов и заготовки. Больше всего русских слябов купили Бельгия, Италия, Дания и Чехия.

Большие объемы импорта приходятся и на российский чугун: его в основном покупают Италия и Латвия.

Также значительно возросли поставки ферросплавов российского производства: за январь-июнь 2024 года ЕС купил на 74,3% больше продукции России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

"Российские производители предлагают продукцию со значительными дисконтами, и большинство заводов зависимы от этого. Кроме того, санкционные пакеты длительное время не включали, или и в дальнейшем не включают полный запрет на такой импорт. В случае со слябами Еврокомиссия решила ослабить ограничения и разрешить продолжать импорт Существует риск, что этот кейс будут пытаться использовать и для снятия ограничений на импорт чугуна из РФ.

Напомним, ранее депутаты ПАСЕ призвали ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ. Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года.

Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.

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