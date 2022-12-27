Евросоюз передал Украине более 77 тысяч тонн помощи с февраля

Европейский союз с начала полномасштабного вторжения России в Украину отправил украинцам более 77 тысяч тонн помощи в натуральной форме.

По словам главы Еврокомиссии, эта помощь содержит предметы первой необходимости, такие как лекарства, продукты питания, предметы укрытия, а также пожарные машины и мобильные госпитали.

"Солидарность Европы с Украиной только крепнет", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.