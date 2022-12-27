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Евросоюз передал Украине более 77 тысяч тонн помощи с февраля

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Европейский союз с февраля 2022 года отправил Украине более 77 тысяч тонн помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Европейский союз с начала полномасштабного вторжения России в Украину отправил украинцам более 77 тысяч тонн помощи в натуральной форме.

По словам главы Еврокомиссии, эта помощь содержит предметы первой необходимости, такие как лекарства, продукты питания, предметы укрытия, а также пожарные машины и мобильные госпитали.

"Солидарность Европы с Украиной только крепнет", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

На днях РБК-Украина сообщало, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что выделенные Украине 18 млрд евро средств на следующий год Европейский союз будет выплачивать регулярно.

Также ранее мы писали, что Еврокомиссия выделила Украине еще 500 млн евро в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро.

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Урсула фон дер Ляйен