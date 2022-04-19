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Євросоюз засудив російські бомбардування мирних жителів України

Фото: ЄС засуджує російські бомбардування мирного населення України (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз виступив із засудженням бомбардувань цивільного населення України, які здійснюють російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявe Борреля.

"ЄС засуджує триваючі невибіркові і незаконні обстріли цивільних осіб і цивільної інфраструктури збройними силами РФ", - йдеться в повідомленні.

Він також зазначив, що російські військові здійснювали особливо сильні удари в останні дні на сході та півдні України, особливо в Луганській області - в Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній.

Боррель заявив про те, що великі міста, в тому числі Харків, продовжують піддаватися невибірковим атакам, що призводить до подальшого руйнування життя мирних жителів і руйнування інфраструктури.

"Атака на Львів та інші міста на заході України показують, що жодна частина країни не застрахована від безглуздого натиску Кремля", - додав глава європейської дипломатії.

За його словами, ЄС активно підтримує роботу Міжнародного кримінального суду та заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права.

"За військові злочини не може бути безкарності", - підкреслив Боррель.

Він також заявив, що ЄС буде всіляко підтримувати Україну, в тому числі і постачанням військової техніки.

Нагадаємо, Боррель заявив, що ЄС прискорить надання необхідної підтримки Україні.

Ми також писали про те, що Рада ЄС схвалив виділення додаткових 500 млн євро на озброєння для України.

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