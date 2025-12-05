Евросоюз оштрафовал соцсеть X Илона Маска на 140 млн долларов: в чем причина

Этот случай стал первым, когда компанию оштрафовали в соответствии с законом о цифровых услугах (DSA) за ограничение "незаконной и вредной деятельности" на онлайн-платформах. Штраф является следствием расследования, начатого ЕС в отношении X в декабре 2023 года.

В июле 2024 года ЕС постановил, что X не выполняет обязательства по прозрачности рекламы, доступа к данным для исследователей и "темных шаблонов" - функций интерфейса, предназначенных для обмана пользователей.

Обманчивые синие галочки

Система синих галочек X была названа обманчивой для пользователей, поскольку позволяла любому заплатить за "верификацию", что затрудняло определение подлинности учетных записей X.

Еврокомиссия отметила, что хотя DSA не требует верификации пользователей, "она четко запрещает онлайн-платформам ложно утверждать, что пользователи были верифицированы".

X может обжаловать штраф и имеет 60 рабочих дней, чтобы сообщить ЕС о мерах, которые она будет принимать для изменения использования синих галочек, а также 90 дней для исправлений других нарушений. Несоблюдение этих сроков может привести к дополнительным штрафным санкциям.

Расследование 2023 года было также начато с целью тщательного изучения практики модерации X и распространения незаконного или вредного контента на платформе. Оно еще продолжается и может привести к дальнейшим санкциям.

Критика X со стороны Евросоюза

Отмечается, что ЕС критиковал X за рост уровня дезинформации после его приобретения Маском. В январе законодатели ЕС пообещали "энергично" расследовать действия соцсети из-за беспокойства относительно продвижения миллиардером лидера ультраправой партии Германии на платформе.

Маск использовал X для поддержки других ультраправых личностей и вызвал возмущение после того, как сделал противоречивый жест во время своей речи на инаугурации Трампа.

У Трампа усматривают преследование американских компаний

Посланник президента США Дональда Трампа в ЕС Эндрю Пуздер обвинил блок в "несправедливом преследовании" американских технологических гигантов.

"Единственные существенные значительные штрафы, которые были наложены до сих пор, касались американских компаний", - отметил он.

По его словам, европейское законодательство было разработано таким образом, что охватывало бы в основном только компании из США. Bloomberg пишет, что эти правила, а также другие нормы, регулирующие цифровые рынки и антимонопольное поведение, вызвали гнев администрации Трампа.