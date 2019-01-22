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Єврокомісія оштрафувала Mastercard на півмільярда

Новини » Економіка    22.01.2019 - 14:38
Єврокомісія оштрафувала Mastercard на півмільярда
Фото: MasterCard (www.mastercard.com)

Компанія отримала 10%-ву знижку за співпрацю з розслідуванням.

Єврокомісія оштрафувала компанію MasterCard на 570,6 млн євро за зловживання домінуючим становищем на ринку безготівкових платежів в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЄК.

Як заявила єврокомісар з питань конкуренції Маргрет Вестагер, правила Mastercard штучно завищували вартість карткових платежів, завдаючи шкоди споживачам і роздрібним торговцям в ЄС. Зокрема, продавці не мали права шукати більш вигідні умови, які пропонують банки в інших державах-членах ЄС.

При цьому Єврокомісія надала Mastercard знижку в розмірі 10% за співпрацю з розслідуванням.

Єврокомісія оштрафувала Mastercard на півмільярда

http://europa.eu

Нагадаємо, Єврокомісія, яка виконує функції антимонопольного відомства, зайнялася розслідуванням стосовно Mastercard в 2013 році. Тоді в ЄК заявили, що правила Mastercard обмежують транскордонну конкуренцію, зловживаючи домінуючим становищем.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні 2018 року Visa Inc. і Mastercard Inc. погодилися заплатити 6,2 млрд доларів, щоб вирішити давній спір з ритейлерами про збори з карткових операцій.

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