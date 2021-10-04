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Євросоюз обговорить диверсифікацію постачання газу на тлі залежності від Росії і високих цін

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Брюссель, Понеділок 04 жовтня 2021 17:39
Євросоюз обговорить диверсифікацію постачання газу на тлі залежності від Росії і високих цін Фото: єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри економіки і фінансів зони євро на засіданні Єврогрупи обговорять диверсифікацію постачання і зберігання газу на тлі залежності від Росії і високих цін. Також планується розглянути економічні наслідки зростання вартості енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єврокомісара з економіки Паоло Джентилони.

"Євросоюз має намір обговорити шляхи диверсифікації постачання і зберігання, а також вирішити проблему високих цін на постачання", - сказав він, відповідаючи на питання про залежність ЄС від постачання газу з Росії.

Джентілоні зазначив, що планується обговорення різкого стрибка цін на електрику і його наслідки, а також заходи, які можуть бути прийняті для їх стабілізації. За його словами, для цього ЄС потрібна координація дій як на рівні окремих країн, так і на загальноєвропейському.

"Єврокомісія готує доповідь про вплив на європейський ринок глобального зростання цін на газ", - уточнив чиновник, додавши, що необхідно захистити від зростання цін найбільш вразливі категорії європейських громадян.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, ціна газу на хабі TTF в Нідерландах перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів.

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