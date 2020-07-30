Євросоюз оновив список країн "зеленої зони", України там досі немає

Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку. України в цьому списку досі немає.

Відповідний список опублікований на сайті Ради Європи.

Більше того, Євросоюз скоротив список цих країн.

На даний момент список виглядає так:

Австралія;

Канада;

Грузія;

Японія;

Марокко;

Нова Зеландія;

Руанда;

Південна Корея;

Таїланд;

Туніс;

Уругвай;

Китай (за умови підтвердження взаємності).

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися в якості резидентів ЄС в даній рекомендації.

Повідомляється, що список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, продовжать переглядати кожні два тижні.

Нагадаємо, Bloomberg писав, що Європейський Союз планує залишати закритими зовнішні кордони для країн блоку мінімум ще на два тижні.

РБК-Україна писало, що для українців відкрилися для в'їзду ще 13 країн, за станом на зараз, таких країн вже 39.

Зазначимо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу в світі посилюється.

Раніше повідомлялося, що епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.