Євросоюз ніколи не визнає анексію Криму, - Могеріні

ЄС продовжить тиснути на Росію за допомогою санкцій

Европейский союз не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма Российской Федерацией. Об этом заявила верховный представитель ЕС Федерика Могерини в декларации к пятилетию российской агрессии в Крыму, сообщает РБК-Украина.

В декларации говорится, что после 5-ти лет аннексии Крымского полуострова Евросоюз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Также ЕС осуждает аннексию Крыма и Севастополя, которая является нарушением международного права.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - отмечается в декларации.

Могерини добавила, что Евросоюз продолжит давить на Российскую Федерацию при помощи санкций и призвала государства-членов ООН делать такие же меры в соответствии с резолюцией 68/226 Генассамблеи ООН.

Кроме того, верховный представитель ЕС осудила агрессию российских вооруженных сил на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.

"Евросоюз требует немедленного освобождения незаконно захваченных украинских членов экипажа, судов и оборудования", - подчеркнула Могерини.

Напомним, ранее министр обороны Канады Харджит Сингх Сейджжан в 5-ю годовщину аннексии Крыма Россией заявил, что канадская поддержка Украины остается непоколебимой. Он добавил, что Канада продолжает помогать Украине в борьбе с российской агрессией.