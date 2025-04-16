Евросоюз может направить военных советников в Украину: что известно

По ее словам, вопрос отправки военных из государств Евросоюза обсуждали на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге и понедельник, 14 апреля.

"Действительно, этот вопрос обсуждается, но главное здесь - поддержать Украину и максимально укрепить ее. Также продолжаются обсуждения по адаптации к миссии, но пока я не могу поделиться дополнительной информацией", - заявила Гиппер.

Однако будет ли развернута тренировочная миссия ЕС на территории Украины после установления перемирия в войне России против Украины, или это возможно во время продолжающихся военных действий пресс-секретарь не ответила.

Миротворцы в Украине

Напомним, что по словам командующего сухопутными войсками Дании генерал-майора Петера Бойсена, его страна планирует отправить в Украину своих военных. Однако это будет не миротворческая миссия. Датские солдаты прибудут для обучения.

Заметим, что сейчас в Европе продолжаются дискуссии по отправке миротворцев в Украину во время возможного перемирия с Российской Федерацией. На фоне этого Великобритания и Франция инициировали создание "Коалиции решительных", цель которой собрать готовые к отправке военных в Украину страны. А также предоставить другую помощь для обеспечения мира.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон предложил после окончания войны направить в Украину так называемые "силы сдерживания".