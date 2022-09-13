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Євросоюз хоче переговорів про мир в Україні якомога швидше, - Боррель

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз зацікавив у проведенні переговорів про мир в Україні якомога швидше, але рішення про їх початок може приймати тільки керівництво України.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Я не знаю, коли повинні початися перші мирні переговори. Я не можу давати поради з цього питання президенту України, тому що він стикається з цим вторгненням. Для нас - чим швидше, тим краще", - сказав Боррель.

Європейський дипломат також зазначив, що переговори про мир не можуть починатися просто так. Зазвичай вони починаються тоді, коли це дозволяють умови.

Раніше стало відомо, що сьогодні Кулеба обговорив з Боррелем подальші шляхи допомоги ЄС Україна.

Також Боррель заявив, що президент РФ Володимир Путін своєю агресією сприяє наближенню України до Євросоюзу.

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