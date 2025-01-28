Евросоюз хочет запретить поставки в Россию приставок PlayStation и Xbox

По мнению Каллас, данное решение поможет предотвратить использование их вооруженными силами России для управления беспилотниками, отправленными в Украину.

По ее словам, такие продукты, как PlayStation от Sony и Xbox от Microsoft, попадут под новый раунд санкций, приуроченный к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину 22 февраля.

"Мы рассматриваем все возможные варианты, чтобы остановить Россию. Мы действительно изучаем все виды вещей, которые помогают России вести эту войну, чтобы внести их в санкционный список. Даже консоли для видеоигр, потому что, очевидно, именно с помощью них они управляют беспилотниками," - заявила Каллас.

Стоит напомнить, что три крупнейших производителя игровых консолей - американская Microsoft и японские группы Nintendo и Sony - прекратили продажи в России в начале марта 2022 года. Запрет ЕС будет направлен на торговцев в блоке, которые отправляют консоли в Россию, включая продавцов подержанной техники.

Сейчас Китай является крупнейшим поставщиком в Россию, продав в прошлом году игровых консолей на сумму более 120 миллионов долларов. Показатель 2024 года резко увеличился по сравнению с чуть менее чем 30 миллионов долларов в 2022 году.

Кроме этого в новом санкционном списке будут химикаты, необходимые для российской военной промышленности, а также будут введены ограничения на импорт сжиженного природного газа.

Напомним, в начале февраля прошлого года разработчик Sony запретил активацию своих игр на российских и белорусских аккаунтах Steam. Также еще в марте 2022 года стало известно, что вторая по величине компания звукозаписи Sony Music Group заявила о прекращении работы на территории России.

А вот в мае 2023 года, учитывая экономические прогнозы, компания Nintendo of Europe приняла решение свернуть деятельность своего российского отделения.